一名余姓男子在國道2號上遇塞車，違規行駛路肩遭民眾錄影檢舉，吃4000元罰單，但他主張當時肚子痛，國道又已成大型停車場，不得已才行駛到路肩下到加油站休息。但法官認為，余男違規開路肩明確，且事前就要提早注意路況責任，不能以塞車當藉口，而且也未能舉證是否真的肚子痛，因此駁回起訴，仍可上訴。

根據判決書記載，余姓男子 109 年 9 月 1 日 7 時 50 分許，駕自用小客車行經國道 2 號東向17.3公里處時，遭民眾錄影檢舉，而遭到國道公路警察局第六公路警察大隊警員認原告有「行駛高速公路違規使用路肩（非開放路段）」之違規開單告發。余男不服申訴，仍遭裁罰4000 元，並記違規點數1 點，一怒之下提起行政訴訟。

余男辯稱，案發當下9 月 1 日一早，國道 2 號東向接北 2 高路段就異常塞車，跟平日 7 點的塞車狀況不同，國道 2 號變成大型停車場。但當天身體不舒服，聽警廣電台表示，車流已回堵到北上中和交流道，南下也回堵到龍潭交流道，在肚子越來越痛的情況下，不得已才切到路肩行駛，結果路肩也大塞車，也就沿著路肩慢慢行駛到八德下交流道至加油站休息。在嚴重塞車路段，不見國道警察指揮交通，任憑道路嚴重塞車，且當下連路肩都塞車，自己是逼不得已才行駛路肩。

法官審理後認為，駕駛人在出門前自應查詢路況及車況，不得以此做為藉口免 責。就身體不舒服的部分，按「因避免自己或他人生命、身體、自由、名譽或財產之緊急危難而出於不得已之行為，不予處罰。但避難行為過當者，得減輕或免除其處罰」，但須客觀上確有自己或他人生命、身體、自由、名譽或財產遭遇緊急危難之情形才適用。

法官認定，余男確有「行駛高速公路違規使用路肩」之違規行為，依裁罰基準表規定：「小型車」、「行駛高、快速公路違規行駛路肩」，於期限內繳納或到案聽候裁決者，裁處罰鍰4000 元。是本件被告依處罰條例第33條第1 項第9 款、並記違規點數1 點，處分並無違誤。應予駁回。