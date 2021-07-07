傳福斯(Volkswagen)正準備將美國充電業務部門Electrify America的一部分股權賣出，兩位知情人士透露，該汽車製造商正尋求外部資金，以資助電動車基礎設施的建設。

據了解，福斯正與花旗銀行合作，尋求一位準備對該部門注資10億美元的投資人；福斯不久之後將與部分潛在投資人接洽。

相關公司皆拒絕提出評論。

Electrify America是福斯在美國爆發排氣醜聞之後成立，該公司計劃在2017~2026年間投入20億美元，擴大電動車充電站。該公司主要競爭對手為ChargePoint和特斯拉的超級充電站。

Electrify America目前有635個充電站，營運的快速充電點有2850個。該公司預計到今年底將有800個充電站為已安裝或開發中，其中有3500個快充點。

福斯目前聘請德國公用事業集團RWE的高層Elke Temme擔任充電和能源領域的主管，希望能整合多項的充電工作。