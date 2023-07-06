老鷹和鱷魚激戰，贏家究竟會是誰？國外一名野生動物攝影師在非洲拍攝時，發現非洲最大鵰類「戰鵰」，當時目標鎖定一隻幼年尼羅鱷，衝進河中迅速獵捕，隨後飛到樹上大快朵頤，畫面讓人看了怵目驚心，也可見戰鵰的兇猛程度。

根據《Latest Sightings》報導，野生動物攝影師基頓（Jessica Keeton）日前到非洲拍攝，發現一隻戰鵰（Martial eagle）站在樹上，不斷俯瞰底下的河水，腳底下踩著牠剛獵到的幼年尼羅鱷，隨後用鳥嘴撕扯鱷魚的皮肉，直到吃完才心滿意足。

而戰鵰是非洲最大的猛禽之一，翼展長達2.6公尺、體重約6公斤，擁有深色羽毛、白色腹部及獨特羽冠，腳爪巨大有力，能夠捕殺各種動物，例如兔子、猴子、蜥蜴及蛇等，甚至是珍珠雞、紅鸛等鳥類，因此對牠們而言，獵殺小鱷魚也是輕而易舉。

戰鵰成功獵捕後，會將獵物帶往靜僻的地方享用，例如高大的樹上或隱密的岩石邊，利用鋒利的喙撕碎食物，啃食獵物的肉、骨頭及外皮，吃剩的就丟棄至下方，吸引豺狼和禿鷹等食腐動物覓食，不過目前戰鵰棲息地受威脅，樹木遭濫墾濫伐，適合築巢的樹木逐漸消失，另外人類還經常噴灑農藥，導致戰鵰數量逐年變少。