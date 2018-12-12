8冠茶特展 一睹製茶真功夫

2018年12月12日 04:12 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

製茶冠軍泡茶給你喝！新北市茶農連續八屆獲得「全國部分發酵茶製茶技術競賽」冠軍，新北市府在市府大廳推出「新北好茶8冠茶特展」，展示新北製茶真功夫，活動期間更邀請冠軍製茶師親臨現場泡茶給參觀民眾品嘗，邀請民眾見證新北好茶的魅力。

技術傳承 生力軍返鄉

副市長葉惠青表示，新北市擁有最優秀的茶農與技術，這8年來新北市誕生8個技藝精湛的冠軍製茶師，代表新北製茶技術與品質是正港的真功夫。

葉惠青也說，越來越多的生力軍返鄉「做茶」，延續前輩努力經營的成果，也歡迎民眾來到「新北8冠茶特展」，見證這得來不易的歷史，喝好茶看真功夫。

農業局長李玟說，展覽現場設有解說區，讓民眾了解製茶流程，包含從茶菁採摘、日光萎凋、室內萎凋／浪菁、殺菁、再到揉捻，現場更展示泡茶所需的器具，讓民眾認識包含盛取茶葉所使用的茶勺、茶匙，以及泡茶所需得茶盤、茶壺、茶海及品茗杯。

設體驗區 拍照打卡夯

除了能看還能做，現場也設有體驗區，特別準備了特殊眼鏡來讓大家戴著挑茶梗，也讓民眾穿著斗笠、袖套及背茶簍等採茶服裝拍照打卡、體驗加速茶菁發酵的製茶流程浪菁。

農業局表示，展覽期間即日起至15日（星期六），每天上午11時30分至下午1時30分，更邀請冠軍製茶師親臨現場泡茶給你喝，千萬別錯過。

(中國時報)