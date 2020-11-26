秋鬥反萊豬聲勢超越預期，加上這陣子接連發生外籍生遇害、政院小編哏圖事件、發言人牛肉麵風波，以及關中天打壓新聞自由等，蘇揆支持度大幅滑落，態度轉趨軟化，除懇求在野黨停止杯葛總質詢，如今更敲鑼打鼓宣布美豬進口五大管理原則，更同意在赴美查廠後才正式開放萊豬，試圖挽回民心。蔡總統也出手清理戰場，發表談話力挺行政團隊。但此番亡羊補牢之舉，究其實質，根本只是虛應故事；補牢的恐怕只有蘇揆的官位，對民眾的健康卻毫無幫助。

蘇揆的美豬措施新宣示，洋洋灑灑，看似順應在野黨與民眾訴求有所退讓，其實根本虛與委蛇，只是做個姿態應付一下。

首先赴美查廠一事，這事固然由蔣萬安提案，但查廠與否，充其量只能凸顯農委會違反既有程序匆促開放萊豬，但進口美豬是否含萊劑並不會因查廠與否而有不同，只能有緩兵之計之效，最多拖延一下進口的時程。農委會補足既有程序，當然不算讓步。

其次，多數民眾當然希望政府不要進口萊豬，真不得已，至少要求政府拿出辦法，讓大家能清楚辨別買到的豬肉是否含萊劑。但是行政院的把關措施，包括行政院同意依照「國際標準」逐批查驗，依照豬的「部位」給貨號，清楚標示肉品「產地」等，這些東西就算做到滿分，對於民眾辨別肉品，毫無助益。

在野黨要求的是將「萊豬」另給貨號，以便查驗與溯源管理；並要求販賣的肉品要清楚標示是否含萊劑，讓民眾得以辨別。如今行政院的措施，查驗強度再怎麼提升，也只能確保進口美豬萊劑「不超標」；豬的部位就算切再多再細，肉品標示的產地就算擴及再多國家，但卻切不出，更標不出究竟哪些肉含萊劑。民眾希望停止進口萊豬，政府卻想方設法為萊豬護航；大家要求東，你卻只給西；這些措施，難道不是虛應故事？而補助地方再多的人力與經費做這些虛功，又有何用？

蔡總統的談話同樣匪夷所思，「讓市場多一個選擇」講得義正詞嚴，但民眾真正期待的應該是一個更「好」的，而不是被硬塞一個有健康疑慮的更「爛」選擇；「不是要求國人一定要食用」說得多麼輕鬆愜意，但在政府這五道措施下，能保證不想吃萊豬的民眾就真的吃不到嗎？

蔡總統此時出手挺蘇，顯然認為蘇揆還有存在的價值。新潮流與正國會對後蔡時代的權力布局早已蠢蠢欲動，原本鞏固蔡總統的英派要角紛紛中箭落馬，而蘇內閣連串風波卻遭隔岸觀火，但在爭奪52台頻道卻毫不遮掩，內閣改組傳言只不過冰山一角。霸氣強悍的蘇揆，為了派系生存，現在也只能言必稱蔡總統，使命必達甘願為其擋子彈。蘇系人馬單薄，不需要太多資源與位置，無疑是蔡總統維持派系間恐怖平衡代價最低的選擇。此時的蔡總統對其提早跛腳，失去主導力的憂慮，恐怕更勝於對民眾健康的在意。發言挺蘇，意在鞏固黨內地位，不是為了民眾健康。

蘇揆對萊豬的新政策，像是把人民當成朝三暮四的猴子耍，其實絲毫沒有退讓。而民眾難道還要感恩戴德嗎？

（作者為國家政策研究基金會副研究員）