下班的時間並不是我說了算，你們也是嗎？在這座號稱「互聯網之都」的城市裡，「996」的氛圍籠罩著越來越多的企業，作為茫茫員工中不起眼的一個小小實習生，我有時也逃脫不了加班的命運。

每天下班後，拖著一身疲憊，擠上地鐵，在潮水般的人群中，會覺得自己也沒資格抱怨什麼，畢竟和我一起擠地鐵的有那麼多乘客，誰都不容易。

有時快遞櫃裡等我去取的物件可以撫慰我，有時家中的溫湯熱飯也讓我心生期待，有的時候，下班路上遇到的那些平凡、普通、細碎的人和事，也能把我工作一天後皺巴巴的心熨得平整妥帖。

汗涔涔的老奶奶

原來有人覺得開空調（冷氣）很難。

七月的某一天，下班之後到茶水間打算洗一洗今天泡過速溶咖啡的杯子。

一踏進茶水間，熱氣撲面而來，茶水間和冷氣很足的辦公室相比，著實熱了許多。

我一邊洗杯子，餘光瞥到負責打掃我們樓層的清潔工奶奶完成了下班前的清掃，走了進來，汗涔涔的，她用手背抹了一把額頭。

洗好杯子，我正要離開，猛然發現門口的空調（冷氣機）面板顯示27度，風速為0，怪不得這麼熱呢！於是我順手就把冷氣溫度調到了25度，風速也加大了些。

「謝謝你啊小姑娘，我不會調這個，熱了一天，現在有風了，太謝謝你了。」她笑瞇瞇地說道，我有些不好意思，忙說不客氣。

原來她不會使用這個空調面板，真不知道她曾經忍受了多少酷暑和嚴寒，只能等別人控制茶水間的溫度，這樣多不方便啊。

「奶奶，你來，我教你怎麼按這個，很簡單。」我說，向上的箭頭按下去，就會變熱一些，向下的就會變冷一些，中間這個大數字就是溫度，她點了點頭，用不太標準的普通話重複道：「向上熱，向下冷。」

「對對，就是這樣，你按一下試試看！」我接著說道。結果奶奶搖搖頭：「算了算了，不按了，按壞了怎麼辦。」

「不會壞的，我看著呢，你試試，試試就會了。」聽到我這麼說，奶奶猶猶豫豫地伸出了手，按下了向下的箭頭，空調變成23度。

「哦！這樣就太涼爽了！」她露出恍然大悟的表情。

我說，太冷了可以調熱一點，她又試著按下了向上的箭頭，調到24度，露出了滿意的表情：「現在，這樣正好了。原來這麼簡單！」「是呀，奶奶以後你可以自己調溫度啦！」

「真的太謝謝你了小姑娘，哎，在這裡上班就是好，你們都是文明人，我學到很多東西的。」奶奶不停地說著謝謝，我卻更不好意思了，明明只是這麼小的事情。

有時會覺得社會發展太快了，許多我們認為非常簡單，根本不需要教就應該會的東西，於老人家而言卻並非易事，就比如怎麼開冷氣。

滾滾向前的時代車輪，不應該拋棄老年人。

收拾背包走出辦公樓，覺得教會老奶奶用空調面板，成為了那天覺得最有意義的事情。

珍貴的視頻時刻

原來視頻聊天也不是那麼容易。

那天大約是夜晚八點多，我下了地鐵在地下一層的小店吃完一碗粉，匆匆走回家。

等紅綠燈的間隙，耳邊有聲音傳來：「爸爸也快到家了，好好聽媽媽的話啊！」我轉頭，看到一位騎電瓶車頭戴施工帽的大哥，似乎有些疲憊，但對著手機笑意盈盈。

他手機的揚聲器並沒有關，對面孩子的聲音清脆又響亮：「爸爸我們今天吃糖醋排骨，你吃飯了嗎？能和我多說一會兒嗎？」

「回了就吃，還在路上，今天作業多不多？」大哥很耐心地繼續聊著，兩人一問一答，很是溫馨。其實我對公眾場所外放揚聲器總是下意識地厭惡，但是這種時刻卻完全沒有。

我忽然開始想，大哥也許是在外打工吧，妻兒在家，分隔兩地，建築工地的活計並不輕鬆，大哥和孩子永遠有時差，等大哥風塵僕僕地結束一天的工作，孩子也許已經睡下，所以這種視頻時刻顯得格外珍貴吧，儘管是發生在他騎車的路上，也十分滿足。

綠燈了，大哥沉浸在視頻中，忘了要走，身後的車卻早已等不及了。「嘟─嘟─」喇叭聲此起彼伏，我已經聽不到他和孩子說了什麼，只見他掛了電話，用力地眨了眨眼，開動了電瓶車。

外賣小哥的難題

原來外賣小哥真的會遇到各種難題。

六七月是江南的梅雨季節，今年雨水尤其充沛。

上班的日子我並不喜歡下雨，傾盆而下和連綿不絕同樣讓我厭煩，因為總會不知不覺濕了鞋。

那天下班，天早已黑了，雨越下越大，我打著傘小心翼翼地走著，擔心又把鞋子弄濕。機動車道很狹小，我被一個停泊的外賣小哥堵了路。

怎麼會有不爭分奪秒飛馳的騎手呢？我正疑惑著，發現他騎在車上，雙腳撐地，艱難地用一隻手往後，似乎想拽些什麼東西，試了好幾次，卻什麼也沒拽著。

後知後覺的我才反應過來，他電動車的傘翻了，傘的後半部分翹了起來，所以後座的送餐箱和他的後背都被這暴雨打濕了。

看他怎麼也拽不到，我乾脆走上前，幫他把傘拽了下來，雨水嘩啦從傘面灑下，唉，鞋子又濕了。小哥似乎發現有人幫忙，十分感激地說謝謝，我忙說沒關係，想繞開他繼續回家。

「等，等一下。」外賣小哥似乎有些緊張地說，我以為他還有什麼需要幫忙。

結果不知道他從哪裡掏出了一個紙盒裝的冰紅茶，伸手往後遞，語氣有些不容拒絕：「給你，快拿。」我擔心耽誤他的時間，慌忙錯亂中接了過來。

一接手，他就飛速向前衝了，果然是個敬業騎手啊。雖然鞋子還是濕了，雨還是沒停，但是心情好像，莫名其妙地好了一點點。

嗯，我們互為饋贈。（楊程程／廣西玉林市）