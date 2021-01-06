今（6）日民進黨中常會無人提案吳怡農參選資格問題，意即吳怡農不具備台北市黨部主委參選資格。

為了讓吳怡農在民進黨體制內參選，小英煞費苦心，林錫耀、黃承國先是搞了一個「吳怡農條款」，引發派系反彈後又妥協出一個隱藏版的「吳怡農條款」，然而，試問：為了吳怡農一個人參選，全黨都要跟著搖旗吶喊嗎？這次黨中央擺了吳怡農一個大烏龍，正好檢視執政黨的派系共治的短板。

蔡英文曾經下令解散派系，結果民進黨派系影響力愈來愈大，蔡英文重用的陳菊、林錫耀、黃承國、洪耀福不都是派系要角嗎？連自己的「英系」也說不清楚，那麼回頭看看吳怡農踏入政壇的起手式吧。

吳怡農出身新潮流世家，有個二伯是新系大老吳乃仁，政壇出道就是令人羨慕的行政院參議、國安會諮委，2020年立委選舉獲民進黨徵召挑戰國民黨蔣萬安，高票惜敗而一戰成名。

若說吳怡農參選可以吸引年輕人支持民進黨，不妨先解除他身上的派系封印再說，平凡人家的年輕人怎麼會接受一個特權充斥的政治新貴呢？不要忘了當年怎麼罵連勝文的。