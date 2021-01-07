總統蔡英文欽點的新潮流大老吳乃仁侄子吳怡農，7日正式登記參選民進黨台北市黨部主委，被認為是他個人從政資歷的大躍進，下一步要進軍2022年的台北市長還是2024年的立委，吳怡農自是海闊天空、前途似錦。

外交部長吳釗燮的獨生子吳迪，將接任民進黨駐美辦公室副主任一職。才剛在2018年取得碩士學位的吳迪，正式的從政經歷為零，竟可以有如此無敵美好的際遇，只能說拜民進黨「內舉絕不避親」的傳統之賜。事實上，近日另有蔡英文的愛將，他的兒子也在未經應有的正常考試之下，直接進入國營事業樂捧鐵飯碗。

如果總統蔡英文都可以毫不避嫌地特任自己的表姐夫吳明鴻，擔任最高行政法院法官兼庭長，小小的駐美副主任算什麼？吳釗燮也不過是有樣學樣而已嘛。

何況民進黨發言人謝佩芬強調，吳迪所擔任的職務是民進黨黨內幹部，並不是公職。言下之意，這不關其他人的事。所以就算要不爽，也該是民進黨人才有資格。問題是，早已被馴化的民進黨人會有、敢有不同意見嗎？

民進黨權力集團的近親繁殖，不但完全不在乎社會評價，也視民進黨行之有年的規範為無物。以吳怡農為例。民進黨的《黨職人員選舉辦法》原本規定，「競選地方黨部主委必須入黨2年」，不過，為了幫入黨僅1年的吳怡農解套，因此民進黨在去年12月召開的中執會上，打算修法放寬資格，不過當日有部分非新系的中常委有不同意見。然而，異議竟然只維持了一個星期，在祕書長林錫耀的「好好溝通」下，反對聲浪平息，「吳怡農條款」順利通過。

有人說，全面執政的民進黨在立法院要通過什麼法案就通過什麼法案，在野黨文攻武打全都沒用，數人頭當然更是數不過民進黨的投票部隊。其實在民進黨內更是如此。但凡蔡英文要做的事、要用的人，那就毫無懸念一定會如願。

看來民進黨已經變成了一個沒有出息的軟骨政黨，黨內基本沒有反對者，就算有也只是曇花一現，三兩下就被黨中央的化骨綿掌給消滅了。蔡英文只不過是一個半路出家的民進黨人，一生與台灣民主運動毫無淵源，究竟為什麼能夠如此徹底收服民進黨這幫從「穿草鞋革命」起家的政治群體？除了因為她血液裡的黨國威權基因發揮作用之外，以權力引誘派系、不計一切培養自己人，正是重要的手段。

在蔡英文的統治下，如今的民進黨已經形成以她文為核心的一小撮既得利益者的吃香喝辣集團，只有少數身居要津的人，才有資格、才有機會分享各種好處以及上好的位子，不在集團裡的人，就算再怎麼赤膽忠誠，想要分食一杯羹，都難上加難。

什麼好處都沾不到的廣大民進黨人，你們看得下去嗎？為什麼連生氣的能力都沒有了？孬啊！

（作者為資深媒體人）