前國民健康署長邱淑媞近日對衛福部桃園醫院發生新冠肺炎群聚感染一事，在臉書上對因應措施指出「沒有邏輯」的批評外，還提出了幾項具體的建議做法。但隨之而來的，卻是遭致網軍獵巫式的征討。姑不論邱淑媞的建議是否具可實踐性，但其目的是為防杜院內感染向外擴散，立意良善卻遭綠委鄭運鵬抨擊「她應該先回頭反省自己」。這種容不下對「我朝聖明」有所質疑的態度，正是讓防疫鬆懈出現大洞的主因。

鄭運鵬還強調，「台灣的防疫成績是世界公認的優等生，並不是靠一兩個人講好或講壞就能成立的」，可見他把「世界公認的優等生」這種自我滿足需要的尊榮感，還是放在內心中首需維護的位置。

但現已發生了醫院內感染的事實，如何籌謀最適當的措施，才應是當務之急。台灣是否仍是世界公認的優等生？未來自有公評。鄭運鵬急於挺身扶優等生地位於將傾，純粹只是為了防「政治疫情」擴散。

然而，當政府因防疫要對人民採取限制權利的措施時，會告訴大家「防疫視同作戰」，另方面卻又讓大家沉醉在防疫優等生的氛圍下，以為「有政府，會做事，可安心」，病毒來襲必定可戰無不勝，防無不成。

疫情發生迄今剛滿一年，防疫優等生加上「Taiwan Can Help」所累積的能量與技術，照理說應該愈加完備與提升，沒想到卻在本應防護力最強的防疫醫院，仍發生了院內群聚感染，甚且還擴散到了院外的社區感染。

但如今前線守軍的防禦區失守且擴散於外部，難道沒有任何管理鬆懈或不遵從醫院防疫規定的情形？日前河北石家莊醫院亦發生院內感染，相關主管人員失職即被究責。而前衛生署長楊志良對桃園醫院醫師導致社區感染，認為他未遵守醫院防疫規定應予開除究責，竟被被操作成與和醫護人員間的對立。顯然，這防的又是「政治疫情」。

事實上，面對仍持續發生中的新冠病毒疫情，我們還有太多不可確知的情況要因應。但政府官員和民眾若老是不能忘情頭上盤旋著優等生的光環，就會在相互強化這種心理的印象下，逐漸讓公共衛生官員乃至於執政者，沉緬於此而幾乎要成了「驕兵傲將」。古有明訓「驕兵必敗」，防疫作戰情形迄今，似乎也得到了證實。

楊志良和邱淑媞都擔任主管公共衛生事務的首長，他們針對防疫措施提出的具體建議，乃至對防疫管理有何疏失的批評，這都是為了維護公眾的健康利益。相對於絕大多數民眾並無此專業來說，他們甘冒將受到抹黑與攻訐壓制的極大風險，仍願意挺身提出專業的批評與具體建議，實具有道德勇氣。從受到操作成與醫護人員對立，進而遭政治人物和網軍排山倒海而來的攻擊，反而證明了他們是真正的「吹哨者」。

附帶一提，桃園醫院是衛福部的所屬醫療機構，但衛福部是國家法人設置的機關而非法人，所以桃園醫院不能稱為「部立」。從陳時中拿出的手板上寫著「部立」桃園醫院，過去還曾稱為「署立」，或可說明防疫迄今自我偵錯及接納異見的容量。

（作者為世新大學兼任副教授）