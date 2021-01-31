109學年HBL高中籃球甲級聯賽今天在新莊體育館壓軸的能仁家商、東山高中一戰，雙方激戰到二度延長賽才分出勝負，能仁在兄弟檔林子桓、林子皓飆分建功，助隊逆轉了比數，最終能仁98比92勝出。

高三的林子桓今天貢獻26分、6籃板、4抄截，高一的林子皓贊助24分、5籃板、5助攻，其中林子皓正規賽壓哨追平三分球，助隊76比76將比賽逼進延長賽，二度延長倒數3分01秒再追加三分球，鞏固能仁領先地位。

賽後林子桓稱讚弟弟林子皓本戰表現比較重要，「如果沒有子皓正規賽那記三分球，就沒有後面我一起有機會貢獻。」林子皓也謙虛說：「熱身時感覺狀況不錯，這場勝利是大家一起努力的結果，也要感謝哥哥傳球給我，多少有點運氣成份。」

今天兩人的爸媽特地從基隆來看球加油，兄弟倆異口同聲這是此生第一次二度延長的激戰，林子皓直呼真的快沒力了，林子桓則慶幸還好有贏下第一場比賽，接下來一步一步來，先幫助球隊打進四強，好讓弟弟林子皓獲得角逐新人王的資格。

能仁教練李正豪指出，預料八強賽不好打，特別是今天又經過二度延長苦戰，消耗主力球員相當多體力，鼓勵球員不要太緊繃，打出球隊的球風。

飲恨的東山有3名球員得分超過20分，先發前鋒曾信武23分、19籃板，高三後衛魏芃禾和高二前鋒潘建宏各贊助21分。

(中時 )