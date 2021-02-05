泰山高中前鋒劉丞勳5日在HBL男生組8強準決賽交出相當恐怖的數據，個人貢獻30分、19籃板，其中包含12個進攻籃板，幫助泰山82比62逆轉擊敗東泰高中，笑納準決賽第4勝(1敗)，幾乎算是一隻腳已經踏進總決賽比賽場地了。

聽到自己搶到12個進攻籃板，比防守籃板7個還多一倍，劉丞勳的反應很搞笑，「這麼多？我真的不知道，這好像是我的生涯新高紀錄，應該是吧，其實我只是努力去衝搶每個籃板球。至於末節如何逆轉？應該是大家都願意認真去打。」

打完前3節，泰山還以51比53落後，沒想到泰山末節狂轟31分，且只讓東泰單節拿到9分，整個場上局面頓時逆轉，劉丞勳更在末節上演飛身灌籃秀，「我想大家前3節都打太爛，連我也一樣，或許是有點輕敵，等到快輸才努力去做。」

只是仔細觀看劉丞勳的個人數據，他雖然全場投21中12，其中三分球卻是投5中0，罰球也是糟糕的罰12中6，讓他賽後不禁面露不好意思表情，「我的罰球命中率竟然只有5成，看來我回去必須好好檢討，至於三分球，就是投不進。」

泰山教練廖文彬賽後也說出自己隱憂成真，「我很擔心昨天是休兵日，今天有可能出狀況，我們一開賽節奏被拉太慢，幸好後面有逆轉回來。至於劉丞勳的表現，只是把他該打出的東西打出來，我想光是末節，他就搶到6、7個進攻籃板。」

(中時 )