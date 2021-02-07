劉宥儇攻下23分，打出新人王身手。（鄭任南攝）

109學年HBL高中籃球聯賽男子組8強準決賽、女子組8強複賽今天落幕，壓軸的泰山高中、光復高中一戰，泰山在高一菜鳥劉宥儇單場23分力挺下，71比62中斷光復8強賽6連勝，也賞光復8強賽首敗。

賽後光復教練陳定杰大讚劉宥儇表現不疾不徐、不像高一生，此役雙方分數被拉開都是他的功勞，「如果我來投新人王，我這一票一定投給劉宥儇，他是決定這場比賽勝敗的角色，不少高難度出手都得分，值得觀察他後續表現。」陳定杰並說，此役光復球員太想拿4強決賽第1種子，打起來不夠放鬆、享受，「雙槍」陳將双、莊朝勝也被對方防守降低破壞力，

泰山教練廖文彬也開玩笑地幫劉宥儇拉票，而8強賽連打7場，雖然中間有休兵一天，但主力到後面體力多少會有點影響，需要替補或是學弟來做後盾，就需要像劉宥儇這樣的球員可以跳出來，結束8強賽，加上接近農曆新年，就從明天起讓球員放假一周慰勞一下。

劉宥儇透露，學長告訴他泰山沒有人拿過新人王，而他近兩場單場都飆20分以上，加上有力的競爭者能仁林子皓、松山邱翊安所屬球隊未晉4強，讓他產生想拿這座獎的想法，自己平常練球也會透過和兩位學長劉丞勳、徐宏瑋對抗磨練，能夠高一就進軍台北小巨蛋他很興奮、期待。

泰山、光復及今天稍早擊敗高苑工商的南山高中都是6勝1敗，比較對戰及勝負分後，8強賽前三名依序是南山、光復及泰山，稍早擊敗能仁家商的東泰高中第4，HBL 4強決賽將於3月6日、7日於台北小巨蛋進行，首日4強交叉對決將是南山對東泰、泰山戰光復，女子組4強交叉則是第1種子淡水商工對第4種子陽明高中、第2種子永仁高中出戰第3種子北一女中，贏家爭冠、輸家爭季軍。

光復高中陳將双（右）今天對泰山攻下21分、10籃板。（鄭任南攝）

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