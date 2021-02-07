HBL高中籃球聯賽傳統勁旅「綠色神盾」松山高中，本季8強準決賽前5戰吞敗，昨天先擊退高苑工商，今天再以73比65重挫上季第4東山高中，儘管無緣4強，仍以2連勝為這個賽季劃下一個不完美卻算喜悅的句點，和也確定止步8強的東山下個賽季再來。

自從106學年完成2連霸後，接下來兩季松山與4強絕緣，上季也未打入8強，教練黃萬隆賽後表示，球賽就和人生一樣有高有低，球隊經歷過連敗、連勝，他提醒球員先努力做出松山的防守傳統，很遺憾本季無緣4強，但下個球季再來，松山永遠會努力追求下一個冠軍。

松山來自南非的好手喬納森，8強賽階段7場比賽均繳出「雙十」數據，今天以23分、10籃板完成高中生涯最後一場HBL賽事，他在球隊的努力黃萬隆看在眼裡，表示：「今年是特別的球季，大家都很努力，喬納森更是展現出鬥志，他國中是乙組球員，來到松山也曾養傷一年多，傷癒也展現拚戰精神。」

喬納森說，最後一年高中籃球生涯還是很開心，「沒想到3年就這樣過去了。自己曾經一年多沒打，去年是打得不理想，今年進步很多，所以算是最好的回憶，高中畢業後會繼續留在台灣唸書打球，目前還在思考下一步，希望可以到讓我有發揮空間的大學。」

(中時 )