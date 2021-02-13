球王喬柯維奇(Novak Djokovic)在澳網男單第3輪陷入苦戰，對上年輕的弗里茲(Taylor Fritz)一路殺到第5盤才以7-6(1)、6-4、3-6、4-6、6-2分出高下。喬柯維奇在比賽中途受傷，他在第3盤第3局因為急速改變方向而滑倒，造成右側腹受傷，他叫暫停接受防護師處理，隨即連輸兩盤，陷入大危機。「這是我生涯非常特別的一場勝利。」

傷勢影響到喬柯維奇的跑動與擊球，他說：「在第3盤與第4盤，我只能發球，不太能回擊發球了。我只是拚命撐著，希望能堅持到疼痛消退，果然在第4盤的最後開始好轉。這場比賽將讓我畢生難忘。」

這是澳網拉佛球場(主賽場)在12日的最後一場比賽，開放最多8000觀眾進場，但是維多利亞州長的緊急封城令包含整個墨爾本，這些觀眾在晚間11點半被請回家。喬柯維奇辛苦獲勝的時候，觀眾席已經空無一人。

雖然艱苦晉級16強，喬柯維奇下一輪的對手是第14種子拉奧尼奇(Milos Raonic)，他自己都沒把握能否存活。喬柯維奇賽後說：「我真的不知道能否上場。我曉得這是肌肉撕裂，不確定短短兩天可以痊癒回到場上，我只是很高興贏了，接下來再看看吧。」

世界第2的納達爾(Rafael Nadal)有機會摘下生涯第21座大滿貫而晉升史上第一，但他不幸也受背傷困擾。假設喬柯維奇與納達爾兩位天王都落馬，去年美網冠軍提姆(Dominic Thiem)被看好能殺出爭冠。

(中時新聞網)