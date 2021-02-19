澳洲網球公開賽進入倒數第3天賽程，台灣時間今天下午4點30分將進行男單4強賽，由近期打出一波19連勝的俄羅斯好手麥維德夫（Daniil Medvedev）與希臘22歲好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）爭奪另一張決賽門票。

近期打出一波連勝氣勢的麥維德夫，8強賽以直落三盤拍落同胞魯布列夫（Andrey Rublev），生涯第3度打進到大滿貫男單4強，也把個人連勝延續到19場。

而持續改寫澳網個人最佳成績的麥維德夫，4強賽將碰上前一役拍落「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、上演「輸2贏3」大逆轉的西西帕斯，這也是希臘新星在2019年後再度闖進澳網4強，今天則要力拚改寫生涯大賽最佳成績。

雙方過去6度交手，麥維德夫取得5勝1負的對戰優勢，在2019年的年終賽小組賽才被西西帕斯中斷連勝；麥維德夫取得對戰5連勝中還包含2018年美網第二輪，這也是兩人唯一1次在大滿貫中交手。

而塞爾維亞「世界球王」喬柯維奇（Novak Djokovic）昨天先以直落三拍落從會外賽打進來的俄羅斯黑馬克拉特塞夫（Aslan Karatsev），率先挺進最終戰，尋求三連霸只差最後一步的他還笑說將準備好爆米花，好好「隔山觀虎鬥」。

麥維德夫生涯第3度打進到大滿貫男單4強。（資料照，美聯社）

(中時 )