本月21日摘下生涯第18座大滿貫單打冠軍，球王喬柯維奇(Novak Djokovic)獲得各界給他的祝賀，包括他的贊助商海德(HEAD)。「恭喜諾瓦克(Novak)，你是打破紀錄的9次澳網冠軍！」問題在於這封信是男單決賽之前寄出的，也就是喬帥根本還沒打就收到海德的祝賀信，鬧了大笑話。

決賽開打之後，麥德維夫(Daniil Medvedev)在第一盤重要時刻失守，接著連輸兩盤，喬柯維奇以直落三7-5、6-2、6-2的怒濤之勢摘冠。海德的「提前祝賀」並非沒有道理，喬帥從未在澳網決賽敗北，他生涯9次闖進澳網決賽，9次全都摘冠，對手是誰他都不怕。

瑞士天王費德勒(Roger Federer)生涯在澳網決賽6勝1負僅次於喬柯維奇。最為人津津樂道的是兩度和宿敵納達爾(Rafael Nadal)對決。2009年首次對決費德勒輸了，2017年他相隔8年成功復仇，該年的決賽也被費德勒視為生涯最偉大的一勝。隔年2018年費德勒衛冕成功，摘下生涯第20座大滿貫。

紅土之神納達爾(Rafael Nadal)是3位天王裡唯一在澳網失意的人，生涯20座大滿貫僅1座在澳網取得，5次闖進決賽的戰績為1勝4敗。其中兩次輸給喬柯維奇，1次輸給費德勒，1次輸給瓦林卡(Stan Wawrinka)。今年他因為背傷復發中途落馬。

無論如何，海德隨後意識到自己的錯誤，緊急修正為「我們祝福諾瓦克在決賽一切順利。」喬柯維奇有時候打到生氣會摔拍，海德就是他的球拍贊助商。由於喬帥真的奪冠，海德的「烏龍」後來也被當成是「先知」了。

(中時新聞網)