台灣羽球好手女單戴資穎、男單周天成和王子維及男雙王齊麟／李洋，今年1月前往泰國曼谷參加世界羽聯BWF賽事，帶回了4金2銀4銅好成績，返台後進行14天居家檢疫加7天自主健康管理後，今天正式「出關」，在中華民國羽球協會安排下，上午前往總統府接受總統蔡英文祝賀嘉勉，中午再出席記者會分享近況，相當忙碌。

今天中華羽協安排的「凱旋榮歸記者會」上，羽協理事長張國祚頒發新春紅包給勞苦功高的選手、教練，期許選手能再接再厲，為今年東京奧運及國際賽事再創佳績，大力支持羽球運動的和泰大金空調董事長蘇一仲，為了讓選手安心備戰後續國際賽，特別贈送空氣清淨機來照顧選手健康。

1月份的兩戰泰國羽球公開賽、BWF年終總決賽，世界球后戴資穎拿下1冠2亞，其中年終賽個人生涯第3度封后，世界排名持續穩居第1，周天成和王子維年終賽都晉級到4強，表現也相當出色，而從2019年開始合作的王齊麟／李洋，更締造3站賽事15戰全勝、勇奪3金的喜悅，讓他倆更加肯定新冠肺炎疫情期間國際賽停擺的訓練沒有白費，選手們也會繼續為成績奮戰。

(中時 )