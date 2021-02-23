本周四就結束14天居家檢疫及7天自主健康管理的羽球一姊戴資穎，在今天更新的世界排名持續穩坐世界第1，而她接下來出國參賽的計畫，最快就是5月的馬來西亞公開賽。

在最新公布世界排名，戴資穎第152周坐在世界球后寶座，積分高達10萬6075分，她也是世界羽壇突破10萬分的女單第二人；寶島一哥周天成和「羽球王子」王子維則分居男單世界第4、第9，在泰國連拿3座冠軍的男雙組合王齊麟／李洋，則維持在世界第3，其他能躋身世界前25名的選手，有男雙盧敬堯／楊博涵（23）、女雙許雅晴／胡綾芳（24）、混雙李哲輝／許雅晴（24）。

戴資穎、周天成、王子維、王齊麟、李洋5位好手今年1月3日出發前往泰國曼谷，參加了2場世界羽聯BWF超級1000等級大賽，以及年終總決賽，前兩站賽事小戴都是獲得亞軍，年終賽則笑納冠軍，周天成則都打進4強，王子維成績相當出色，回來台灣後，均「閉關」進行14天居家檢疫及7天自主健康管理，將於本周四（25日）出關才能安心回家稍作休息，再繼續備戰。

至於戴資穎接下來的參賽計畫，「戴爸」戴楠凱表示，團隊評估為了2020東京奧運參賽資格，接下來會先以有奧運積分的賽事為主，考慮到3月17日到21日進行的全英羽球公開賽不在奧運積分賽事內，因此小戴將放棄今年全英賽，代表她不會前往英國尋求連霸，而小戴從2017年起，在全英公開賽斬獲了3座冠軍、1座亞軍。

而戴資穎下一場是馬來西亞公開賽，這項賽事原定3月31日開打，目前延後到5月25日展開，隨後再參加延到6月1日點燃戰火的新加坡公開賽，至於其他奧運積分賽不會列入行程，因此小戴最快5月才會再度出征。

(中時 )