看來暴龍隊內新冠疫情嚴重程度，遠遠超越外界想像！《The Athletic》權威記者查拉尼亞1日爆料，先前就已傳出主力前鋒席亞卡，以及包含總教練納斯在內的5名隊職員觸發健康與安全協議停賽的暴龍，今天竟因湊不齊8人，也讓暴龍與公牛之戰宣告延期。

在2月27日暴龍與火箭賽前，席亞卡突然宣告觸發健康與安全協議宣告接受隔離，且提前確定缺席剩餘上半季賽事，接著包含納斯在內的5名隊職員也遭停賽，不過暴龍仍然輕鬆擊退火箭，沒想到才隔兩天，暴龍隨即變成湊不到8人。

原定今天上午8點開打的暴龍與公牛之戰，如今將會延到下半季再找時間舉行，這場比賽也成本季第34場宣告延期賽事，更是第30場因為湊不到8人可以出賽而延期的比賽，看來下半季賽事將會相當擁擠，背靠背比賽應該會經常出現。

目前聯盟30支球隊當中，僅剩湖人、快艇與籃網3隊的比賽沒被延期過，除了代表他們陣中球員都很遵守相關防疫規定，碰上的對手也剛好都沒陷入新冠疫情困擾，接著就看這3隊何時「破功」，畢竟目前看來新冠疫情仍無任何停歇跡象。

(中時 )