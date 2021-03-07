選在G-League例行賽落幕的這天，林書豪7日在最新代禱事項當中，說出當前自己最想達成的願望，除了希望自己能在季後賽表現出色，爭取到完美的NBA機會，他更希望自己先前提出關於種族正義的話題，可以帶來更多具體行動與相互支持，以下是豪哥最新代禱內容：

「禱告團隊，三月快樂！ 在過去的幾周裡發生了很多事情，我想簡要地回顧一下。我即將結束G League例行賽，並即將進入單淘汰賽附加賽。這是一個有意義的過程，但也很累。我很高興現在能健康地繼續比賽！

在其他新聞中，最近有很多艱難但有意義的關於種族問題的討論。總而言之，我將繼續努力爭取我相信耶穌透過聖經所表達的價值觀。無論膚色如何，我的心為所有受到種族主義影響的人祈禱。也正如我以前分享的那樣，我的心也向那些歧視其它種族的人敞開，因為這種行為來自於同樣令人心碎的自卑感，虛無或驕傲。追根究柢透過這一切，我逐漸意識到我們都是一樣的不完美，是有缺陷的人類。

我無法去評判或關注別人的缺點，只能專注於上帝為我的罪過而給我的恩典。

我最近在書中讀到的另一個鼓勵是，在耶穌還沒完成任何奇蹟，講過一次佈道或做過一次事奉之前，上帝對耶穌就「很滿意」。作者解釋說，上帝是如此以耶穌為榮，因為耶穌已經花了這麼多時間存在於基督裡。很多時候，我是那麼地專注於想我要為基督做什麼，我都忘了如何與基督共處。上帝最近使我謙卑，並提醒我，祂不需要我去完成祂想完成的任何事情。最重要的是，上帝要的是我的心，不是我的影響力。

好了，分享要禱告的事項：一、祈禱我會在G League最後的幾場比賽打出好的水準，並找到極大的滿足感並享受過程。祈禱我能自由地打球並沉浸在球場上的每一刻。祈禱上帝會為我提供完美的NBA機會，並在籃球比賽中能讓我帶給神榮耀。

二、祈禱林書豪基金會和我們的新支持的機構將建立很好的合作關係，能真正影響和幫助灣區貧困人口。不僅是給孩子帶來短期幫助(無論是減輕新冠病毒，解決溫飽，教育等)，而且會帶來長期影響，能真正改變他們的生活環境。祈禱這些孩子會變成有自信，有能力的人，讓他們有力量和勇氣去追求自己的夢想。祈禱他們要堅強地保持自己的信心，而不讓他人的聲音對自己的看法產生負面影響。

三、祈禱關於種族正義的討論將是有效果的，能夠帶來具體的行動和互相支持，而不是更大的分歧或仇恨。祈禱那些為正義努力的領導者與發聲者能夠幫助建立團結與社區合作。祈禱我們的社區能夠得到真正的治愈，並誠實地了解我們如何能更好的為他人爭取正義。祈禱教會能夠團結的站出來成為更盡力去聆聽，不是急著憤怒，幫助被壓迫的人，就像耶穌所做的那樣。祈禱教會展現的愛可以融化任何痛苦和仇恨的感覺。

感謝所有的祈禱！最後送大家一句我最喜歡的經文之一。雅各書4:8，靠近上帝，祂必靠近你。」

(中時 )