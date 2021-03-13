最近陷入空前傷兵困境的桃園領航猿，這下子真的慘了！靠著成力煥末節爆發獨拿11分，除了帶領新竹街口攻城獅打出11比0收尾攻勢，更讓領航猿最後5分30秒內一分未得，攻城獅最後以105比88輕取領航猿，拿下本季第5勝(14敗)，繼續保留最後一絲晉級季後賽機會。

領航猿先前傷了聯盟得分王里德，以及本土主控關達祐，沒想到賽前又驚傳「新台灣人」戴維斯背部舊傷復發，就算有被登錄，卻沒辦法上場，領航猿無奈只好讓新洋將喬登上場，面對擁有近6千名球迷坐鎮加油的攻城獅，自然更加難打。

幸好領航猿洋將傑克火力全開，搭配林耀宗的外線，幫助領航猿持續緊咬比分不放，可惜來到末節還剩5分30秒，施晉堯投進三分球之後，領航猿剩下時間都沒有人得分，攻城獅趁勢打出11比0的收尾攻勢，場上比賽勝負提前沒懸念。

攻城獅以狠投27分、12籃板及7助攻表現最佳，末節領軍拉開領先差距的成立煥，也有24分、7籃板，塔壁拿下17分、15籃板及8抄截，差點完成抄截大三元，高國豪10分；領航猿以傑克38分最高，喬丹只拿8分、2助攻與2籃板，這種數據像是洋將該拿到的嗎？

(中時 )