立委劉櫂豪12日表示，台東地區交通建設是地方發展重點，2019年他爭取到7.6億元辦理台東機場空側道面改善工程，期能改善滑行道及停機坪鋪面強度，並爭取大型國際包機起降，促進台東國際觀光發展。據了解，民航局經政府採購程序公開辦理，2020年底決標，即將於3月正式動工，盼能提升台東機場整體安全。

劉櫂豪說，他先前曾質詢交通部長林佳龍及民航局局長林國顯，針對台東豐年機場因滑行道及停機坪已達設計使用年限，道面有補綻情形，影響承載強度，為確保飛機起降安全以及未來爭取大型國際包機的整備環境，特爭取交通部民航局編列7.68億元辦理「台東機場空側道面改善工程」。

劉櫂豪說，本案從評估、設計到發包、決標，終將於今年3月底正式動工，計畫期程至2022年12月底，屆時台東機場將可起降A320、B737等大型國際包機，促進觀光發展。

劉櫂豪說明，去年初全球深受疫情影響造成國際旅遊市場停滯，而隨著各國疫苗陸續推出，有望在明年即恢復，可預見觀光前景可期，因此期待民航局能儘速整備台東機場改善相關設施，並協助爭取國際大型包機停靠。

劉櫂豪並指出，除了即將動工的台東機場空側道面改善工程，也要求民航局改善綠島、蘭嶼機場的外觀及周邊景觀以及台東機場的廁所改善，把台東的門面做好，相信疫情趨緩後，必能吸引更多國際旅客來台東，促進觀光發展。

(工商 )