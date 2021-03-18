「新竹縣經國橋交通改善工程」為新竹縣十大交通建設之一，為了改善交通壅塞的狀況，新竹縣政府爭取中央支持，改善工程的可行性評估已到期中階段，20日上午10點將於新竹縣政府舉辦地方說明會，了解民眾的意見。

經國橋銜接新竹縣、市，也是新竹縣前往新竹科學園區的主要道路，由於車流量大，橋上也與台68東西向快速道路交會，上、下班時間容易造成塞車，為了有效解決此狀況，新竹縣政府提出「新竹縣經國橋交通改善工程」。

「新竹縣經國橋交通改善工程」主要透過經國橋北向，闢建往東匝道，跨頭前溪堤防後，向東銜接至興隆路，將往高鐵方向的車流導引分流，不須下橋再右轉。

自強南路往南方向，則利用道路西側空間及經國橋西側，設置南向匝道，銜接至台68線，可降低經國橋上往右要匯入台68線的汽車，與直行經國橋的機車間衝突，緩解南向往新竹市的車流。

新竹縣長楊文科表示，此工程為重要的改善計畫，也期望能聽取民意，使計畫內容更加完善，20日上午10點許在新竹縣政府舉辦說明會，也歡迎民眾提出建議。

(中時 )