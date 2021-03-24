台東縣政府宣布，「台東最美星空音樂會」今年總計7個場次。（莊哲權攝）

名列台東10大必去活動的「台東最美星空音樂會」，將於6月5日在長濱鄉八仙洞率先登場，總計7個場次，邀請大家來數星星、聽星星的故事，縣長饒慶鈴表示，台東最美星空再進化，除辦理導覽人才培訓以外，並結合特有地景、地貌及優美音樂， 引爆「星空經濟」。

台東縣政府自2018年起舉辦「台東最美星空系列活動」，今年邁向第4年，總共7場次，首場6月5日在長濱鄉八仙洞遊憩區，由NSO國家交響樂團帶來音樂饗宴，緊接著在7月10日在海端鄉布農族文物館。

9月4日在卑南鄉杉原灣沙灘、9月11日在延平鄉舊鹿鳴橋遊憩區、9月25日在綠島鄉人權紀念公園、10月2日大武鄉尚武濱海公園及10月9日關山鎮親水公園，分別由金曲獎歌手阿爆、金曲樂團告五人、空氣搖滾系女神白安、歌手盧學叡等帶星空音樂饗宴。

饒慶鈴表示，台東得天獨厚的自然景緻、低光害環境，是全台灣最適合觀星的縣市，只要不下雨，抬頭仰望天空，處處皆可看見漫天閃爍的星子，縣府也將給合台東的地景、地貌、音樂及無邊無際的星空，發展台東的「星空經濟」。

饒慶鈴說，「台東最美星空導覽」遊培訓課程」，往年開放報名便火速秒殺，今年將從4月到10月新增至64場，導覽地點為最美星空14點位及台東縣境內適合觀星地點，即日起開放受理報名。

另外，「台東最美星空活動」也將向英國標準協會申請永續性活動管理系統國際認證，融入減塑、環保等永續理念，將活動對環境、社會與經濟的負面衝擊降到最低。

(中時 )