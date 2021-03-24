其中最受矚目的當屬先前傳出有意爭取縣農會理事長的現任全國農會理事長蕭景田，今天現身彰化縣農會第19屆會員代表大會，全程緊盯開票過程，不時與身旁登記競逐總幹事的員林果菜市場副總經理張建豐交頭接耳。(吳建輝攝)

彰化縣農會24日在員林市昇財麗禧酒店舉辦第19屆會員代表大會，會中順利選出15席理事、5席監事及5席全國農會代表，而其中最受矚目的當屬先前傳出有意爭取縣農會理事長的現任全國農會理事長蕭景田，蕭景田說，今天順利當選理事，未來將取得理事會共識，爭取縣農會理事長乙職，繼續與農民並肩作戰。

連任2屆將屆滿卸任的全國農會理事長蕭景田，今天現身彰化縣農會第19屆會員代表大會，全程緊盯開票過程，不時與身旁登記競逐總幹事的員林果菜市場副總經理張建豐交頭接耳，直到選舉結束後，才露出笑容，可見選舉結果與「地方」期待相同，毫無懸念。

而彰化縣農會理監事出爐後，將在4月1日舉行理監事會，當天將由理、監事相互推選，選出理事長、常務監事，並遴聘縣農會總幹事。 而攤開理監事名單，多半為蕭景田所掌握，除理事長乙職，總幹事人選也可望由蕭景田推出的人選員林果菜市場副理張建豐拿下，這也預告將終結20年的廖振賢時代。

蕭景田說，過去曾擔任省農會常務監事、全國農會第1、2屆理事長，期間受到彰化農會、農民支持，這段期間與各縣市農會合作，協助農會各項措施及政策，未來若有機會擔任縣農會理事長乙職，將與中央、縣府充分配合，確保農民收益與福利，讓農會業務蒸蒸日上，這也是他個人目前最大的期待。

地方人士指出，４年１次的農會選舉並非一般人能插足，蕭景田可說掌握多數地方農會系統，在沒挑戰對手的情況下，縣農會選舉反而不向基層選舉那樣激烈，這次理監事也都掌握過半以上席次，因此理事長、常務總幹事、總幹事等職務，可以說是勝券在握。

地方人士指出，４年１次的農會選舉並非一般人能插足，蕭景田可說掌握多數地方農會系統，在沒挑戰對手的情況下，縣農會選舉反而不向基層選舉那樣激烈，這次理監事也都掌握過半以上席次。(吳建輝攝)

蕭景田(中)說，今天順利當選理事，未來將取得理事會共識，爭取縣農會理事長乙職，繼續與農民並肩作戰；左邊是蕭景田推出的總幹事人選張建豐，右邊彰化縣議員張瀚天，同樣順利當選監事。(吳建輝攝)

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