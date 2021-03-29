民進黨台南市立委陳亭妃今日表示，後天即將舉行台南南市區漁會理事長選舉，但有陳情人反映，台南市府農業局已逾越職權，直接要求漁會說明選務，不知是「關心過頭」，還是有陰謀論，將要求漁業署注意此事，未雨綢繆，避免選舉「黑幕幢幢。」

陳亭妃指出，陳情人告知，台南市府口頭要求漁會選舉當天，代表領票都要蓋手印，但過去的做法是，除非選舉人沒帶印章，否則不會要求都要蓋手印。

陳亭妃說，最近陸續在進行的各區農會理監事選舉，就有一處區農會因為選票跑出多的印泥，導致被市府農業局認定是廢票，最後變成理事長候選人同票抽籤。

陳亭妃表示，台南市府還「口頭」要求漁會要「多印選票」，但卻不敢發公文，無法了解用意為何。而且萬一選票有爭議，恐怕多的選票會被落敗方拿來作文章。

陳亭妃轉述陳情人說法指出，台南市農業局的指導官員，在下班時間直接去電漁會要了解選務傾向採「全連記」、「半連記」的態度，但要採哪種方式，應依《漁會選舉罷免法》第18條規定，這位官員不知道是不是「關心過頭」，還是有陰謀論。

陳亭妃說，這件陳情內容將會轉交給漁業署，要求注意是否有些「不必要的小動作，把漁會理事長選舉搞的黑幕幢幢。」漁業署回應，會再了解並確保選舉公平性。

(中時 )