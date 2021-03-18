基隆外木山海埔新生地每逢週末有許多民眾前來遊憩，交通部北觀處與市府共同合作進行周邊景觀改善，第二期工程將斥資2300萬元，興建貨櫃商場及遊客服務中心，促進地方發展。

外木山湖海灣擁有自然度高的海岸線，2015年納入交通部北觀處接管，市府調查評估後，規畫為「漫行濱海休憩廊道」，北觀處已針對景觀及服務設施做改善，現今邁入第二期工程，由北觀處負擔1700萬，市府自籌600萬，設置貨櫃商場、遊客服務中心及自行車租賃站等。

市議員王醒之表示，未來自行車道確實是一大亮點，但車道狹窄，單車和用路人不知該如何閃躲，建議畫設標線指引；市議員張耿輝提及，外木山鄰近海、東北季風強，若使用貨櫃當市集，擔心使用壽命不長，會有安全疑慮；市議員俞叁發則反應，新設置的淋浴間委由海興協會管理，開放時間不一，廁所有時會被上鎖，應予以改善。

對此，產發處長黃健鋒回應指出，貨櫃商場會申請一般建造，已和設計師和建築師研商，將材料調整為抗鹽害水泥，表面也會塗上防鏽漆等，會以最嚴謹的工法施作，不讓海風影響建物的使用壽命，未來完工後也會要求承商定期保養。

林右昌進一步說明，未來規畫是以服務中心做為概念，貨櫃商場會申請一般建照，不會使用幾年就拆除，此外，因該地路幅狹小，會考慮在夏天假日期間封路，不開放汽車通行，變成人行空間，僅供自行車、慢跑、散步快走使用，等到硬體設備改善後，也會在旺季時導入常態性活動，吸引更多人潮，至於廁所問題會再要求權責單位研擬解決方案。

(中時 )