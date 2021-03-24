雙北論壇將在29日登場，新北市這次場地選在五股垃圾山，頗具話題性。新北市長侯友宜今受訪表示，除五股垃圾山整治，五股擴大都市計畫涉及洪水平原管制線加高問題，牽涉到台北端社子島堤防加高，是雙北要共同合作的議題，目前社子島開發案也將送內政部，樂見創造雙北雙贏。

2021雙北論壇將在29日登場，這次選擇的五股垃圾山除向北市府展現新北整治垃圾山的成果外，更包括目前五股擴大都市計畫正如火如荼進行中，必須仰賴北市協助。

計畫位於洪水平原第二級管制區，當初經濟部要求都市計畫前，須先完成五股二重疏洪道左側堤防加高，蘆洲、三重水底垃圾清除，以及台北市社子島堤防加高。

侯友宜24日表示，這次選在五股垃圾山，主要是新北市整頓五股垃圾山告一段落，希望彼此互相分享、互相學習。

侯友宜強調，五股垃圾山走出過去，現在改變中，更期待有未來，不是只有五股垃圾山，還有整個擴大五股都市計畫，因涉及洪水平原管制線要加高，牽涉社子島洪水平原管制兩邊，都是雙北要合作並共同思考。

至於還有那些議題，侯友宜說目前雙方都還在敲定，意見一致後，再對外報告。據了解也會聚焦交通、環境資源、防疫等議題，如淡北道路開發案、環狀線營運、萬大樹林線規畫、及防疫旅館等。

(中時 )