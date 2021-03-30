疫情後無接觸租車的共享車市場蓬勃發展，格上租車旗下共享汽車品牌「格上車共享」，為迎接國旅及線上共享經濟需求旺盛，在上市滿周年之際，宣布北北桃竹500輛共享車全面換裝新一代車機，手機開解鎖效率全面提升至「閃電解鎖」，讓消費者更便利用車。

格上指出，格上車共享正式進入2.0時代，除以更優質、安心的服務迎戰共享車市戰國時代，也推出「2.0閃電解鎖」雙重口碑體驗活動，第一重折扣優惠即日起至4月30日前，使用格上Go Smart APP的汽車共享服務，就能獲得300元口碑體驗券（50元折價券6張），第二重尋寶活動，在4月1日至7日期間租用車，便有機會在車內發現由格上車共享準備的神秘禮物。

格上租車短租事業群協理賴信宏表示，讓消費者有良好的服務體驗，是共享車發展重要的條件，格上車共享也不斷從消費者的回饋意見，調整、改進系統、設備及服務的性能，此次全面換新車機，讓格上車共享成為業界取還車最快速、開解鎖最穩定、用車租金百元有找CP值最高及提供最乾淨用車，都是希望消費者擁有最優質的共享車體驗。

格上在雙北市、桃園、新竹上線的250個站點、500輛共享車車機全面換新後，消費者過去操控手機開解鎖可能需耗時10至30秒，現在已可達到「即刻反應」的快速操控，不僅如此，透過藍芽及4G操作，就算是就算用車環境沒有手機訊號，也同樣有極速秒開的速度感。此外，格上車共享提供甲地租乙地還的彈性移動規劃，也讓格上車共享成為業界CP值最高的共享汽車選擇。

賴信宏指出，格上車共享營運一年，消費者每趟用車後，車輛皆先下架，由專屬維運車隊清潔、消毒、整備才重新上架，安心措施也受到消費者好評；2.0設備上線後，現有的專屬維運車隊也擴大編制，24小時即時運作，要讓服務動能提升的同時，清潔維運的整備的力道也跟著加強，以確保消費者每趟駕乘都有乾淨安全的用車。

(工商 )