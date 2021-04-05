鐵證曝光！太魯閣號事故後「一群人」站山坡冷看 藍委質疑肇事「十大疑點」另有黑幕！

台鐵太魯閣號撞上滑落工程車，釀成50死慘劇。台鐵初步調查是工地主任一人到場視察工地，移動工程車時手煞車沒拉好，導致工程車滑落邊坡，造成嚴重死傷。但愈來愈多的照片陸續曝光，顯示案發當時工程負責人李義祥身旁還有一群人，網友質疑台鐵「工地主任一人到現場巡視」的說法。對照台鐵2日說法，之前已宣布清明連假沿線全面停工，網友紛紛質疑，廠商偷施工。

台鐵太魯閣號408車次重大事故，網友爆料並曝光照片，意外發生時，肇事工程車所屬義祥工業社負責人李義祥，人就在山坡上。對於「一人巡邏工地」的說法，PTT上陸續有網友爆料，貼出多張疑似案發當時，李義祥與多名疑似工作人員，在山坡上查看的照片，若查屬實，形同打臉「一人巡工地」的說法。

花蓮地院重裁出爐 李義祥裁定收押(中時資料照)

也有同車逃乘客逃離現場，拍下關鍵照片，李義祥和其他工人在邊坡上觀看現場，不僅未出手幫忙受傷民眾脫困，李甚至自顧自地滑手機，被現場民眾痛批「根本就是在遠處欣賞自己的傑作」。另外，據受傷民眾指出，事故發生後有一名疑似是李義祥找來的工人，走下邊坡到事故現場查看，心態為何引發不少人質疑。

李義祥一人巡工地遭狠打臉 PTT新照曝光「山坡上一堆人」(圖片截自PTT/sh021515網友)

(中時新聞網)