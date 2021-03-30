2021年博鰲亞洲論壇4月18日至21日即將在海南博鰲登場，主辦方今天上午在北京舉行記者會，博鰲亞洲論壇秘書長李保東指出，近年適逢博鰲20周年，中國領導人將會出席大會開幕式，並與各國企業代表互動，也會參加中美企業家座談等有關活動。

李保東說，今年是博鰲論壇20周年，預計將有來自各國政商或學界重量級嘉賓共2500名人員參會，除此之外，論壇也會邀請數十位國家領導人出席，主要為亞洲國家，名單很快就會對外發布。

博鰲今年年會主題設為「世界大變局：共襄全球治理盛舉 合奏一帶一路強音」。

李保東說，去年因疫情，破天荒沒有舉行論壇，今年則在疫情形勢下舉行年會，在確保防疫安全下，分享亞洲發展共識。

他指出，現時階段，加強全球治理比以往時候顯得更迫切，論壇展現出亞洲國家促進國際合作決心，廣泛徵求各方意見，提供亞洲視角。同時，恰逢論壇20周年，會有很多紀念20周年的元素。

(旺報 )