隨著聖克魯斯勇士提前止步季後賽4強，林書豪效力NBA發展聯盟的日子也告落幕，11日除了發布IG限時動態表示自己人在休士頓機場，準備搭機回到加州家中，更發布自己穿著7號勇士球衣的即可拍照片，感謝大家這段時間的支持。

「過去兩個月待在G-League的日子太棒了！」林書豪IG發文表示，「我給自己的最大挑戰就是，盡我所能享受這段旅程，享受每個時刻，且不把這段時間的經驗當作理所當然，當我完成生涯新高，我會帶著微笑！感謝所有人對我們的支持。」

林書豪本季替勇士打了9場例行賽，平均每場拿下19.8分、6.4助攻及3.2籃板，投籃命中率高達5成05，三分命中率4成26，罰球命中率8成79，整體表現相當優異，可惜他因背部緊繃傷勢，總共缺席了6場，也讓他的行情受到影響。

畢竟到現在遲遲還是沒有NBA球隊想要招募林書豪的主因，就是擔憂他的身體健康狀態，他在NBA發展聯盟的因傷缺陣，無疑讓他更加證實外界的憂心，接下來就看是否真的會有NBA球隊宣布把他簽下，畢竟假如真有可能，這種情況應該早就發生了。

(中時 )