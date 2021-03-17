罷免台中市台灣基進立委陳柏惟（3Q立委）案如火如荼進行中，罷免台北市民進黨立委吳思瑤案則暫趨低調，國民黨革實院長羅智強今早在臉書引用台中市前立委顏寬恒的公開信內容，隔空嗆問民進黨及蔡英文天天刷「愛瑤令」，是否也刷一下「愛Q令」？是否認同柏惟的「假公民」之說？

羅智強在臉文發文，先貼出顏寬恒致陳柏惟公開信的一段內容「寬恒看到您痛罵那些選民，甚至指控他們不是公民時，其實我內心是很難過的。政治只是一時，仇恨卻是永久，您所指控的這些民眾，其實也都是這個地方的選民，我們不該、也不能因為他們立場不同，就對他們惡言相向，或是拒絕服務他們，將他們視若寇讎。」

羅智強說，看到顏寬恒給陳柏惟的信，心中萬千感慨。不支持陳柏惟的都是「假公民」；他不知道，天天刷「愛瑤令」的民進黨和蔡英文要不要也來刷一下「愛Q令」？

「納粹之所以是納粹，就是先從否定反對者的公民權開始。」羅智強於文末再度嗆問：「蔡英文，妳認同陳柏惟的『假公民』之說嗎？」

(中時 )