立法院衛環委員會今早召開罕見的秘密會議，邀請衛福部長陳時中報告疫苗採購事宜。國民黨立委陳以信在臉書發文，表示會議結果令人非常失望，他當陳時中面指責陳搞錯自己身分，錯把私法義務看得比公法義務還重，「一句話，陳時中，你錯了！」

陳以信說，今天的會議報告，連同陳時中部長口頭報告與詢答內容，完全沒有任何機密資訊可言，關於對外採購合約的資訊，陳時中全部不肯透露！

陳以信說，他在機密會議中強烈批評，當面指責陳時中部長搞錯自己身分，我國對外採購合約終究是國際私法的合約，就其內容對外保密，只是私法上的民事義務。而陳時中今天坐在立法院秘密會議中，對於立委的質詢監督，則是公法上的憲法義務。今天陳時中錯就錯在搞錯兩種義務的輕重優先順序！錯把私法義務看得比公法義務還重！錯把民事義務看得比憲法義務還重！

陳以信強調，其實立法院召開秘密會議，立委本來就對會議內容有保密義務，他在外交及國防委員會也常開秘密會議，行政官員除了國家機密依法保護範圍外，不應該還自設保密標準，另對立委設限。畢竟立委代表人民監督政府，官員無端對立委職權設限，就是恣意對人民監督設限，這是違反權力分立原則，違反人民主權原則！簡單說，一句話，「陳時中，你錯了！」

(中時 )