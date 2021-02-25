2019年開始搭擋的男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，在今年1月泰國曼谷3站賽事以15連勝之姿笑納3面金牌後，世界排名也從賽前的第7衝上生涯新高第3，展現兩人訓練成果。

這次泰國賽事雖然少了日本、中國大陸兩個羽球競賽強國，但也有印尼、印度等好手，競賽水準依舊激烈，而「麟洋」也兩度擊退男雙世界排名第2的印尼組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），也解決過世界第9的馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯。

王齊麟和李洋認為，15連勝奪3金很不容易，對她倆是巨大肯定，更加確定訓練成果沒有白費，雖然第一站賽事打完身體有點疲累，但過去訓練累積的基礎幫助，加上意志力，讓他們撐完3周賽事，李洋還開玩笑說，每場比賽都無法確定篤定獲勝，但還是每一場都贏下來了，也思考未來對上世界第1的印尼搭擋吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon）/蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）或是日本組合等勁敵能否更有抗衡，世界排名來到生涯新高是個成果，他們堅信比賽中把過程做好，好成績自然就會來。

曾和王齊麟成隊參賽、如今擔任國家隊教練的陳宏麟認為，「麟洋配」經過泰國這3站賽事提升不少信心，對上經驗豐富的阿山／塞提阿萬沒有出現過去交手節奏被帶著走的問題，並充分發揮速度優勢，才能收下對戰2連勝，雙方之間的實力已經不大，持續穩定進步、表現，世界排名或許有機會再更上層樓。

(中時 )