引頸期盼許久，AZ新冠疫苗3日終於抵台，首批只有區區11.7萬劑，距離台灣訂購的1千萬劑天差地遠，而且還不屬於衛福部長陳時中承諾的20萬劑COVAX平台疫苗，陳時中顯然跳票了。這11.7萬劑將優先給防疫醫護人員施打，一般人想打疫苗還不知等到何時；更嚴重的是，台灣因疫苗覆蓋率偏低，將影響各國對台灣開放邊境的意願，對國家經濟會造成重大傷害。疫苗處理失當，疫情指揮官陳時中難辭其咎。

從防疫模範生到疫苗孤島

近日彭博公布最新的全球防疫韌性排名，原本高居第2、3位的台灣，2月退步到第7名，主要是因新冠疫苗取得數量、人均疫苗覆蓋率，都遠低於其他國家。台灣的疫苗評比在53國中，排名是倒數第10。蔡政府一直誇口台灣防疫全球第一棒，這個評比卻有如打了台灣一巴掌，打散蔡政府自我吹捧的煙霧，暴露出台灣從防疫模範生淪落成防疫孤島的窘境。

根據彭博的資料，台灣預計能取得的疫苗覆蓋率只有37%，而且尚未開打。相較之下，紐西蘭疫苗獲得覆蓋率已達247%，亦即每人可施打超過2劑；總排名第10的泰國，疫苗覆蓋率也達45%。現在國際間疫苗施打最多的是以色列，已有半數人口接種至少1劑輝瑞/BNT疫苗。美國每日接種170萬人，台灣則到現在才等來少量疫苗。疫情爆發至今1年多過去了，台灣在這麼長的時間裡始終搞不定疫苗這件事，完全是因為決策錯誤及政治干擾，否則何以全球疫苗接種已開始了2個多月，台灣卻還在望穿秋水？

台灣上半場的防疫佳績讓蔡政府暈陶陶，下半場的疫苗戰卻一路落後。蔡政府警覺性不足，向外採購起步太慢，沒有重資參與國際大廠的研發，更沒有為國內疫苗廠尋找國際合作對象，磋商力道太過消極，還受到反中政治干擾，甚至傳聞有綠委介入採購，以致過程波折。如今台灣完全落入被動，想找人談都尋不到門路。中央疫情指揮中心發言人莊人祥說我們和輝瑞至少聯絡一次以上，但被已讀不回。以色列可是由總理半夜狂打電話，直接向輝瑞老闆討貨，且砸出3倍價碼，台灣的決策者有這麼強大的意志和積極性嗎？

蔡政府一味反中，明明上海復星付給輝瑞大筆授權費並投資入股BNT，取得獨家代理大中華地區的BNT疫苗經銷權，其中包括台灣，蔡政府卻想繞過復星直接向輝瑞買，這等於是要輝瑞違約，就國際商業運作來說，怎麼可能呢？蔡政府偷偷摸摸到底在糾結什麼？兩岸貿易進行這麼多年，每年買賣數量這麼大，多少東西經過大陸的經銷商，疫苗也是貨品的一種，怎麼被大陸轉個手就不行了？是怕疫苗被下毒，還是認為台灣因此就低了大陸一截？到底是人命重要，還是蔡政府莫名其妙的顏面顧慮重要？幼稚且不理性的政治思維，讓台灣防疫付出了不必要的代價。

只顧短期防疫的政治收割

人無遠慮必有近憂，台灣之所以成為疫苗孤島，就是因為之前蔡政府只顧對防疫成果進行短期的政治收割，沒有以長遠眼光積極處理疫苗問題，如今只能端著空碗發愁，不知何時能被施捨。更大的問題是，蔡政府說準備了3000萬劑，包括COVAX的476萬劑、1000萬劑的AZ、505萬劑的莫德納和國產疫苗，彷彿只要搞定數字，疫苗就到手了，會不會太天真？

新冠疫苗的效期不是永久的，也許只維持1、2年，加上病毒一直在變種，必須再做出新的疫苗。隨著新冠肺炎流感化，疫苗很可能也會像流感疫苗一樣，要每年施打。換句話說，台灣不僅是要買到這波疫苗，還要買下波、下下波，一定要掌握長久持續穩定的貨源，請問陳時中，光是買這波疫苗就已經搞得焦頭爛額，還有能力再商定未來的訂單、確保幾年內疫苗供應無虞嗎？

過去一年的消極與決策錯誤，造成今日只拿到杯水車薪的疫苗；茫無頭緒會讓台灣成為防疫孤島，國人出不去、外國人進不來，貿易是台灣生存發展命脈，因疫苗覆蓋率太低而淪為「世界孤島」的後果多麼嚴重！陳時中有一整年的時間把疫苗這件事做好，如今卻搞得一塌糊塗，牛皮吹破的陳時中，可以不必負責嗎？