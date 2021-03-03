自大陸禁止台灣鳳梨進口以來，我方的反應呈現多樣化。民進黨政府相關部門、縣市長與立委反應激烈，直指大陸是政治報復，反而是行政院長蘇貞昌的反應難得較為平和，表示這是技術問題不需無限上綱。民間則反應多極，有的要政府反躬自省，有的主張向美、日告洋狀，有的建議向「世界貿易組織」（WTO）申訴。其中，最具建設性的莫過於建議蔡政府應嘗試「接球」，以創造兩岸對話契機。

「接球」的建議雖正面且有創意，但卻存在若干主客觀環境上的困難。首先，這個看法顯然是基於一項假設，那就是大陸有意利用禁止鳳梨進口事件為蔡政府「做球」，以便蔡政府趁機運用此一事件，透過馬英九時代兩岸訂定的《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》與大陸交涉。

問題是，陸方會只因為陸委會主委換了邱太三，就覺得蔡政府對北京釋出了善意，然後就好心地幫蔡政府「做球」，以重啟兩岸的官方接觸嗎？果真如此，大陸國台辦發言人馬曉光也就大可不必說「兩岸能否重建溝通管道，關鍵在蔡當局的政策與行動」的話了。

其次，該項建議似乎也主觀認定大陸正承受美國拜登政府「促談」的壓力。在江澤民與胡錦濤主政時期，只要美國表態促談，北京多少要給老美一點面子，賣個帳給華府。但今天大陸已非吳下阿蒙，兩岸能否復談已不是美國說了算。這也是前亞太助卿坎貝爾在出任印太戰略協調官前，在「美日台三方安全論壇」視訊會議時告訴蔡英文，「兩岸應建立基本溝通管道以免誤判，但這超越美方的能力，而球在中國那一邊」的原因所在。

第三，這項建議可能也低估了北京對「九二共識」的堅持。今年蔡英文發表元旦文告時，大陸國台辦回應說「不提九二共識一切免談」。陸委會人事異動後，國台辦指兩岸復談「關鍵」仍是回歸到「九二共識」，連過去還讓蔡政府自由創意發揮的空間都略而不提。

第四，我方不可忽視近年來大陸對蔡政府採取「聯美反中」政策的不滿，再加上近期台灣「欣然」加入拜登政府籌組晶片供應鏈聯盟的計畫，協助美方降低對大陸的依賴，新仇加上舊恨，不能排除北京的鳳梨禁令可能有出一口惡氣的政治用意。

綜上看來，目前兩岸政治氛圍不佳，蔡政府即使「接球」，也未必就能達到兩岸復談的目標，更何況此次蔡總統的強烈回應已錯過了接球的「良機」。

兩岸嚴峻的情勢，蔡政府終究必須面對。若是之後再出現類似狀況，蔡政府還是應該設法「接球」，我方也可主動透過行動展現善意，例如在疫情期間，推廣兩岸「學術視訊交流」，讓紅綠學者先行溝通，疫後可再就陸客、陸生、陸配的權益進行改善。我方以德報怨，雖然也不太可能讓兩岸復談一步到位，但至少可為對話營造有利的氣氛，逐步建立互信的基礎，以免兩岸的敵對氛圍不斷升高。

（作者為淡江大學外交與國際關係系榮譽教授）