福爾摩沙台新夢想家21日在桃園領航猿主場贏得下半季首勝，27、28日將再回主場彰化體育館先後迎戰台北富邦勇士及桃園領航猿，農曆新年開工後的首周主場賽事，球團特別推出「Dreamers運動會 白綠對抗賽」主題活動，將由陣中大哥田壘與楊敬敏分別領軍夢想白隊及無限綠隊進行對抗賽，獲勝的隊伍之球迷將可獲得夢想大會中心準備的榮耀大獎，邀請球迷朋友相約好戰友一同共襄盛舉，與球員並肩作戰！

本周「Dreamers運動會 白綠對抗賽」活動中，台新夢想家全體球員將分成夢想白隊及無限綠隊，田壘將擔任夢想白隊隊長，帶領王柏智、杰倫楊、楊盛硯、金德偉、錢肯尼、嵐德沃克以及李德威；無限綠隊則由楊敬敏率隊，陣中成員包含陳振傑、塔克、林俊吉、譚傑龍、辛克斯以及吳松蔚，此外，入場時球迷也可至大會中心攤位領取限量選手證，自由選擇隊伍加入共同參戰。

在分數計算規則方面，球員們之中場得分將會列入各隊積分計算，獲得參賽資格的球迷也可至環廊參與籃球投籃機、棒球九宮格與飛鏢遊戲，只要完成競賽即可為所屬隊伍累積積分。除此之外，中場休息時夢想大會也將從兩隊各挑選一位球迷參與投籃大賽，只要於指定定點進球，即可賺取分數！

最終由對抗賽中脫穎而出的隊伍之球迷將獲特別好禮，周六可贏得隨機發放之限量球員簽名卡，周日更可參加所屬陣營之球員簽名會活動。除此之外，夢想大會中心更推出「夢想預測」活動，每位進場觀眾皆可投入票根預測獲勝隊伍，預測正確之球迷將有機會獲得「夢想神算獎」！

(中時 )