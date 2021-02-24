2021年統一獅開幕戰暨上半季主場賽事，預計於26日（周五）12時起至28日（周日）11時59分，開放2020/2021年統一獅VIP會員優先購票。28日12時至3月3日（周三）11時59分，開放兆豐銀行聯名卡優先購票。3月3日12時起將全面開賣，售票平台為全台統一超商ibon售票系統及ibon網路售票系統。

2021年統一獅主場開幕戰將於3月13日（周六）於台南棒球場迎戰中信兄弟，14日獅隊仍在台南主場迎戰重返職棒的味全龍，這也是龍隊的一軍首戰。中職開幕戰首周場場精彩，同樣的龍象獅經典對戰組合，隔周（3月20日、21日）將前進高雄澄清湖棒球場再次交手。

2021統一獅預售票時程公告。（統一獅提供／廖德修台北傳真）

2021年統一獅主場開幕戰週活動OPENING SERIES，自3月13日至21日連續兩周對戰中信兄弟及味全龍，而獅、龍、象都是令人津津樂道的經典對戰組合，連續兩周的周末、周日主場比賽，獅隊將推出「2021輝葉按摩椅Ｘ統一獅OPENING SERIES 經典對決」主題活動，由合作夥伴輝葉按摩椅冠名贊助，當天場內外結合輝葉按摩椅品牌，推出各項體驗活動。

其中3月13日、14日、20日、21日的假日主場賽事特別規劃「輝葉按摩椅MVP勝場大賞」，獅隊贏球選手將可獲得由輝葉提供的精美按摩禮品，現場也將抽出幸運球迷1位，可以獲得「輝葉按摩椅Ｘ統一獅」聯名商品。

★2021 輝葉按摩椅Ｘ統一獅OPENING SERIES 經典對決

3.13（六）17:05─象vs獅，台南棒球場

3.14（日）17:05─龍vs獅，台南棒球場

3.20（六）17:05─龍vs獅，澄清湖棒球場

3.21（日）14:05─象vs獅，澄清湖棒球場

(中時 )