（18:40更新，補充比賽最後戰果）挑戰個人生涯澳洲網球公開賽第9座冠軍、澳網男單3連霸的世界球王喬柯維奇，再度證明後浪要追過他需要更多努力，今天在2021澳洲網球公開賽男單決賽面對俄羅斯麥維德夫，以7比5、6比2、6比2直落三達成個人目標，這也是喬帥生涯第18座四大賽男單冠軍，比賽結束當下喬帥躺在地上，隨後起身邀球迷一起慶祝歡呼，並送出他的冠軍球拍。

這是喬柯維奇生涯第9度問鼎澳網男單桂冠，生涯9次打進澳網決賽他的勝率是百分百，而麥維德夫不過是生涯第二次打進大滿貫男單決賽，但他目前正值跨季20連勝，賽前和比賽中喬帥都不敢大意，不過球王最終挺過壓力，第三盤最後麥維德夫的發球局，喬帥先30比0領先，雖然麥維德夫追回2分，喬帥仍在第1個賽末點就結束比賽。

這場澳網男單冠軍賽歷時1小時54分，首盤開局喬柯維奇率先破發，取得3比0領先，不過麥維德夫在進入狀況後，也在該盤第5局回破一次，並將局數追成3比3平手，不過該盤第12局麥維德夫在自己發球局遇到麻煩，連掉3分讓喬帥擁有3個盤末點，小麥雖救回2個盤末點，喬帥仍再度破發並先下一盤。

第二盤一開始雖然換喬柯維奇在自己發球局遭到破發，但這一盤他也三度破了麥維德夫發球局，僅花36分鐘就拿下聽牌的第二盤；第三盤喬帥氣勢依舊很旺，再度是以3比0局數開始，這次他不再像第一盤那樣給麥維德夫反撲機會，直落三打碎麥維德夫的2021澳網冠軍夢。

喬柯維奇在澳網男單決賽氣勢旺。（美聯社）

麥維德夫（左）生涯第一座大滿貫男單冠軍還要再等等。（美聯社）

(中時 )