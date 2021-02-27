開春好運到！在吃完元宵後就將要迎來令人期待的3月份，搜狐網命理專欄指出，以下3生肖的朋友會在2月28日過後受到財神爺眷顧，3月初的好運勢不可擋，就連事業都會平步青雲，注定大撈一筆巨款，有機會登上人生巔峰，想發財的朋友千萬別錯過好時機！

▍生肖蛇

生肖蛇的朋友們向來都非常理智，他們知道自己該如何賺錢、如何發財，在個人事業方面付出了很多，加上他們從來都不會張揚或是炫富，屬於低調發大財的類型，因此他們自然會得到滿滿好運，有機會實現自己的發財命！

▍生肖猴

生肖屬猴的朋友，生性勤勞且能言善道，一向對工作及財富有著無止盡的追求熱忱，他們近期將會受到財神爺保佑，不僅好運連連橫財遍地，就連薪水都會一起水漲船高，翻幾倍是很自然的事情，有機會達到金庫滿溢的狀態，如果未來想要購車買房，完全不用再猶豫不決了，下定決心就能實現理想。

▍生肖羊

生肖屬羊的朋友，在2月28日後會遇見命中的貴人，事業平步青雲，職場的屬羊人薪水翻倍，經商的屬羊人會生意興隆、收穫滿滿，匯集八方之財，必會財源滾滾來。

(中時新聞網)