一轉眼2月就快過完，搜狐網命理專欄就指出，以下3大生肖將會在3月轉大運迎來喜事，分別是生肖牛、龍、雞的朋友，除了桃花運了不得，更連收入都會一路飆漲，睡著都笑醒！

▍生肖牛

屬牛的朋友熬到2月底，先是好運成堆，後八方聚來厚財，一改很長一段時間運勢提升受阻，生活不溫不火的狀況，待好運一來，家財成倍漲，終於見到光明。同時對於個別生肖牛的朋友而言，未來3個月個人項目盈利超過預期，前景也很光明，同時我們給的建議是，要充分打開自己的視野，目光放長遠，相信總有一天自己會成功，經過這些努力，日後愛人、孩子享福不斷。

▍生肖龍

屬龍的朋友之前2個月福德宮因「盤根」、「貫索」凶星來犯，所以部分人遭遇整體運勢欠佳，機會出現但難把握住的現狀，好在步入2月底，喜鵲報大喜，財帛宮得到「紅鸞」、「天解」吉星進門，等時間一到，不僅桃花尋來，並且收入將會一路猛漲，一天比一天甜。此外生肖龍的他們，接下來7天，命宮不幸遭遇「歲破」、「暴敗」凶星來犯，引起健康運勢方面不好，應當重視情緒不穩的問題，同時對於部分朋友而言，要預防頭痛、風濕等老毛病復發，少吃過熱、重口味的食物。

▍生肖雞

屬雞的朋友之前4個月事業宮有「貫索」、「盤根」煞星作祟，導致一些人遇到運勢受擋，發財的路總是不順的處境，好在等到了2月底，運勢紅透半邊天，審辨官得「天喜」、「左輔」吉星庇佑，等好運一來，不僅桃花頗多，並且迎來自己的好運，諸事都能將取得不錯的結果。

(中時新聞網)