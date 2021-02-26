人與人相處的時候，比起好看的長相，擁有迷人溫暖的氣場，甚至光芒四射的人其實更討喜！搜狐網命理專欄就指出，以下3星座總會吸引許多人來主動認識，分別是處女座、射手座、雙魚座，人人都愛她們，向來都不缺追求者，堪稱是天生萬人迷。

1.處女座

處女座的女人天生就是狐狸精，她們特別會說話且能言善辯，擅長把男人迷得死死的，一旦愛上了處女座，一輩子都掙脫不了，她們很有想法，很有能力，最有狐狸精的氣質，天生能魅惑人心，把男人哄得一愣一愣的。

處女座天生有一種迷人的氣質，一走在路上，本身就很誘人，勾人魂魄，像狐狸精一樣迷人，他們很容易吸引異性，吸引異性的注意力，激發對方的保護慾望，這樣的處女座女人難道你不愛嗎？

2.射手座

射手座的女人天生就讓人忘不了，身上有一種人非常迷人的氣質，而且，就像是閃光燈一樣，會被迷人的氣質傾倒，是人群中最耀眼的星星，壓根不可能甘心當路人甲乙丙丁，論顏值高當然射手座比較矚目了。畢竟我們人類都是視覺動物，誰不喜歡看漂亮養眼的東西呢？正因為「漂亮」，因此射手座的人自然而然成了全場的焦點。

大部分都是會吸引到異性的，射手也知道自己的這個特點，所以見的場合多了也就知道誰是善意的，天生就是優雅的表率，他們身上有一種特別的魅力及氣質，和她們待在一起，會給人一種歲月靜好的感覺，不僅愛好和平而且協調能力相當強，在溝通能力方面也不弱，再加上迷人的顏值，12星座裡萬人迷非射手座莫屬。

3.雙魚座

雙魚座的人很有想法及腦子，他們從小到大都是癡情的浪漫主義者，愛上一個人之後，很難忘記，很堅持一定要跟對方白頭到老，誰也不拋棄、不輕易背叛，希望獲得美好的愛情，兩個人一世幸福，對對方掏心掏肺，不會輕易改變心意，天生就是癡情。

(中時新聞網)