大部分的人都不喜歡招惹脾氣不好的人，怕自己因此遇見什麼麻煩，不過有些人本身氣場就非常強大，儘管平時不怎麼發脾氣，大家也不敢隨便得罪他們。搜狐命理專欄就發文點名了3個星座，因為本身的能力很好、氣場也很強大，所以就算沒什麼脾氣，也沒人敢來招惹。

1. 天秤座

天秤座的性格溫文儒雅又大方，基本上沒什麼脾氣，也不會隨便對別人耍性子，而且他們本身的能力很強、人緣極佳，很能擄獲人心，得到許多人的敬重跟喜愛，所以就算天秤座的脾氣很好，也不會有人敢來招惹他們，畢竟實力就是天秤的底氣！

2. 天蠍座

天蠍座很少發脾氣，因為這不符合他們的性格，天蠍相當神秘，沒有人可以輕易摸透他們的內在，大部分的人們都會害怕自己不了解的人事物，因為擔心自己一個不小心，就正好撞到槍口上，這也是天蠍明明沒什麼脾氣，卻沒有人敢輕易招惹他們的原因。

3. 水瓶座

水瓶座性格十分高冷，看起來就是一副「誰招惹我就慘了」的樣子，所以大家都不敢輕易惹怒他們，如果有人敢隨意衝撞水瓶，他們絕對會毫不留情面，讓對方下不了台，儘管過程中沒有任何發怒的跡象，但也不代表水瓶就是軟柿子，可以任人欺負，因為其他人根本就不是他們的對手！

(中時新聞網)