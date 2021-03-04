大家都希望談一段甜蜜浪漫的戀愛，偏偏有些戀愛就是那麼虐心，痛苦卻又無法分手。星座運勢網站「醬子聊星座」點名白羊座、金牛座、雙子座、摩羯座、水瓶座的人在戀愛中簡直是暴君，常常讓情人感覺很痛苦，可能只有被虐狂才有辦法忍受他的怪脾氣。

▍第五名：白羊座

白羊座付出真心時會對你很好，把你當成最重要的人，你會覺得自己享受到最佳待遇，他是最好的情人，是你歷任情人中最願意奉獻的人，但是當他不高興的時候，會把戀人當出氣筒，反差之大讓人很受傷。

▍第四名：金牛座

跟金牛座戀愛你會發現，在他心中金錢比戀人更重要，金牛座戀愛期間不大方，甚至會跟對方計較，所以吃飯的時候他恨不得要AA制，情人送的禮物他都會計算價值，會讓情人覺得金牛座好像太見外了，把錢的事情算的太清楚，經常會因為錢的事情覺得他不可理喻，容易讓人受不了。

▍第三名：雙子座

和雙子座戀愛一定超虐心，不僅性格朝三暮四，還擁有眾多異性朋友，就算你信任他不會亂搞男女關係，但其他事也絕對會把你傷的很慘，因為雙子座聽人說話時總是左耳進右耳出，在他心目中好像沒有什麼事情是絕對重要的。

▍第二名：摩羯座

跟摩羯座戀愛就等同於自己跟自己戀愛，摩羯座戀愛後會找各種藉口推掉約會，因為摩羯座覺得，兩人其實沒有必要約會太多次，如果雙方覺得合適，儘早結婚比較重要，戀愛期間，甜蜜浪漫的那一套，根本不適合摩羯座，摩羯座越是確定你是他的人，他就會越努力工作，想給你一個溫暖可靠的家。

▍第一名：水瓶座

和水瓶座談戀愛，就真正的是在自虐了，水瓶座瘋狂的程度讓別人無法接受，水瓶座認為有距離感的感情才會維持更久，雙方應該重視對方的私人空間，給對方一定的自由，如果這都做不到，那這場戀愛也沒有意義。

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(中時新聞網)