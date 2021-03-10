中華職棒今天宣布，今年賽季開放客場應援，但禁止使用吹奏式樂器，被質疑與HBL比賽的防疫規範雙標，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今指出，中職所公布的防疫計畫是由主辦單位所提，只要符合指揮中心所公布的防疫指引就可進行，若主辦單位打算變更防疫計畫，也歡迎向指揮中心提出。

中職今天公布新賽季的四點防疫事項，第一，客場應援人員必須落實實聯制、量體溫、固定座位及佩戴口罩。第二，禁止使用吹奏式樂器，避免口沫飛濺。第三，應援期間，應在自身座位進行，禁止移動式加油應援。第四，擴音設備限一支不插電且瓦數在200W內，不得朝向球場內使用。

但有許多球迷質疑，日前落幕的HBL有上萬名觀眾在小巨蛋觀戰，且無實施梅花座，與中職的規範有所落差，但陳宗彥指出，HBL沒有開放飲食，也要求觀眾全程都需配戴口罩，而中職有開放飲食，因此當時主辦單位所提出的防疫計畫才會與HBL不同。

陳宗彥說明，中職這份防疫計畫是在指揮中心所訂定的指引下執行，主辦單位針對啦啦隊、球迷、飲食等防疫做出許多限制，但只要符合指揮中心的規定，主辦單位若認為有辦法達成防疫要求，基本上就可以進行，若中職認為有滾動修正的必要，也歡迎向指揮中心洽詢。

指揮官陳時中也說，指揮中心只有規定需強制配合以及強制禁止的事項，剩下的就交給主辦方自己評估是否有落實防疫的能力，若某些項目非列為強制配合與禁止，但主辦方又有疑慮，歡迎向指揮中心諮詢。

(中時 )