台灣與帛琉之間的「旅遊泡泡」方案至今還未出爐，但中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今晚指揮中心已經做最後階段確認，明天可望就會由指揮官陳時中公布細節宣布啟動。由於日前卡關在於台灣帛琉雙方對採檢方式與流程沒有共識，指揮中心副指揮官陳宗彥今晚透露，這次終於找到共識了，將會是一個讓消費者更方便的流程，「是一個好的結果。」

指揮中心、交通部及外交部日前已召開次長級三方會議，定調要促成「旅遊泡泡」，且為了達到衛福部長陳時中口中「不會空有泡泡之名」，將朝雙方都0居家檢疫的方向在進行，也就是民眾旅遊來回都不必再有14天的居家檢疫監。

但是在檢測方式部分，帛琉日前希望對台灣入境者進行抗原快篩，測出陽性就進行PCR檢測，但指揮官陳時中認為，抗原快篩偽陽性多，指揮中心希望對方信任台灣PCR檢測的陰性報告。

陳宗彥今天傍晚表示，雙方再度開會後，對於檢測方式已經有共識了，將會是對消費者來說，更方便快速的流程，可以說是一個好的結果。至於是朝向台灣或是帛琉的做法？他僅透露，是先前不曾說過的方式。

(中時 )