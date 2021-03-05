全世界第一輛具有Level 3自動駕駛技術的汽車，日本本田汽車(Honda)預定5日首發。本田計畫只在日本國內，先推出100輛並採取只租不賣的三年租賃方式。不過，想嘗鮮的車主口袋可不能太淺，因為這三年需要花費1100萬日圓約10.3萬美元。

本田汽車這款Legend，搭載Level 3自動駕駛輔助，升級版的Honda SENSING Elite系統，可借助高精密度地圖，衛星導航定位系統，高解析度鏡頭與數個雷達感測元件，提供自駕服務。

根據汽車工程師學會（Society of Automotive Engineers, SAE）無人自動車可分為六級。

Level 0，科技未那麼進步前，以前路上跑得基本上都屬於這種，因為完全需要人來開車操作。

Level 1，車內有一樣或多樣主控功能已自動化，但只有單項功能。例如車道偏離警告，前碰預警，或防鎖死煞車系統等。

Level 2，多項操控功能已自動化，當車輛行進時，一些情境不需駕駛介入，但還是需要密切注意行車時周遭環境。例如，自動停車就屬於這一類。

Level 3，也是本田這一輛Legend，但技術尚屬完全無人駕駛的初級版。不需要人開的情況下，車輛有部分自駕功能。不過，駕駛人還是不能掉以輕心，因為路況有突發狀況時，必須馬上接手方向盤。

Level 4，在特定行車環境中，車輛可完全駕駛與監測周遭環境。所以，在車輛自駕時，坐在開車位置的人不用管。目前僅限高速公路或車輛較少路面使用。

Level 5，在任何情況下，車輛都可自行判斷。這已是完全自動化，車子也不再需方向盤，剎車與油門裝置。

故目前離邊開車邊打盹，甚至睡覺的時代還有段距離，不過科技日益進步下，車禍這兩個字可望跟恐龍一樣，在人類世界中絕種。

(時報資訊)