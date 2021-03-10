為洗刷2020年，在中國大陸銷售量年減27％之恥，現代汽車與起亞10日信誓旦旦，2021年當地業務達成目標將設在年增23％左右。

現代汽車指出，現代與子公司起亞希望2021年中國自家車輛，能賣出81.7萬輛，屆時若成真，銷售量將高於2020年約66.5萬輛。

為了能達標，現代3月初推出第二代Mistra車款，中國大陸命名為名圖，這是現代專為當地市場所開發的系列房車。現代也計畫2021年間，陸續推出名圖電動車與Nexo氫能電動車。

現代汽車表示，正在考慮在中國大陸市場引進IONIQ 5。這是出自現代汽車集團所開發的電動車全球模組化平台（E-GMP），而且是純電能的一款電動車。

對起亞而言，也打算於2021年下旬在當地中國推出全新的Carnival家庭廂旅車，以吸引市場對露營車輛的需求。

2020年，現代與起亞在中國大陸銷售量年減27％，原因可歸咎2017年開始，美國在韓國境內部署薩德導彈系統(THAAD)。這令中國大陸備感威脅，故引發中韓一連串政治漣漪，包括拒買韓貨等。

其實，韓國現代汽車集團，對中國大陸很積極，並從2019年在這個全球最大汽車市場開始業務重整計畫。

2019年現代所採取的戰略是，為提高獲利水準，除暫停北京車廠外，也停止生產較便宜的房車。至於起亞，因為當地業績不好故在2019年，關閉江蘇鹽城廠。目前，遭關門的前列兩家車廠均尚未恢復生產工作。

現代汽車在韓國有七家工廠，在海外各地有十家工廠，包括中國大陸四家，美國，捷克，土耳其，俄羅斯，印度與巴西各一家。這些分散全球的產線，可產出550萬輛車。

至於起亞，韓國有八家工廠，海外有七家工廠，包括中國大陸三家，美國，斯洛伐克，墨西哥與印度各一家。這些車廠可生產約384萬輛汽車。

面對中國大陸電動車需求日益增加，現代汽車也到當地設立第一家海外氫燃料電池工廠，以期能敲開中國大陸氫能電動車之大門。目前由現代汽車全部出資的廣州HTWO工廠，計畫年產6,500套氫燃料電池。

現代汽車樂觀看待，中國大陸對氫燃料電池需求只會增加不會減少，因為北京政府已規劃2035年前，市場將有100萬輛氫能電動車。

(時報資訊)