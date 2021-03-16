來自車用電池產業消息，德國福斯汽車(Volkswagen)正逐步改變旗下電動車所使用的電池規格。這也表示，或將不再使用韓國LG能源解決方案(LG Energy Solution)與SK創新(SK Innovation)現行所提供的技術產品。

與同業特斯拉(Tesla)的新型圓柱車用電池不同，據悉，福斯計劃使用的是外表偏方形的。同時，這種方型車用電池，也是中國大陸寧德時代(CATL)旗下系列產品。

不過，福斯這家德國汽車製造商，卻拒絕評論前述報導。

根據福斯才剛出爐熱騰騰的定位策略，2030年將在歐洲再蓋六座電池工廠，總產能上看240GWh，屆時，將有八成電動車，都將使用新電池。此外，車用電池成本估要大減一半左右。還有希望2025年前，在中國大陸建構總計達1.7萬座車用電池快充站。藉此，看準純電能車市場，未來可望上看500萬輛的中國大陸。

據悉，韓國LG與SK是福斯袋狀式車用電池現行上游供應商，至於寧德時代與三星SDI，則是提供外表偏方形的車用電池。

同樣地，韓國LG能源解決方案(LG Energy Solution)與SK創新(SK Innovation)均不願回應對自己利空報導。

韓國Daishin證券表示，要看福斯多快要把自己車用電池，轉換成這種方形產品上。不過，市場上這種方形車用電池還是不敷使用，故福斯要全面改換電池產品規格，恐怕還需好一段時間。

至於現有產品用得好好的，福斯更換的主因為何呢。Daishin證券補充，安全因素應是福斯的考量。因為就電池能量密度來說，方形的比袋狀的來得低，故方形車用電池安全度較高。

根據調研機構SNE Research統計，2020年時車用電池方面，在方形，袋狀式以及圓柱形中，方形電池在電動車市場佔有率為49％，而袋狀式的則為28％。

福斯這項有意轉換車用電池規格消息，也是在LG與SK這兩家韓國大集團，為了彼此在美國商業官司案判決，正鬧得不可開交之際所傳出的。

(時報資訊)